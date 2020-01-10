Bakan Ersoy: "Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında, "Güçlü, dayanışma içinde bir toplumun ve ortak bir refleksle tepki veren, etkin toplumsal bilincin oluşmasında tarafsız, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin değeri tartışılmazdır. Demokrasinin şeffaflık, bilgiyi yayma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü, çok seslilik gibi temel yapılarının sağlıklı bir şekilde işlemesinde de gazetecilerin hem rolleri çok büyük hem de sorumlulukları çok


ağırdır. Tüm bu hususlardaki farkındalıklarıyla ilkeli duruşlarından ödün vermeden mesleklerini icra eden değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevleri gereği yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, mehmet ersoy, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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