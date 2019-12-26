Bakan Ersoy: "Yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız artık bizim... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız artık bizim... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız artık bizim...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair yönetmeliğimiz sayesinde çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik.

Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair yönetmeliğimiz sayesinde çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 26'ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik' hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Sanatçılarımızın hak ve hukukunu korumak, çalışma şart ve standartlarını iyileştirmek adına göreve geldiğim andan itibaren Bakanlık olarak yoğun bir mesai harcamaktayız. Misafir sanatçılarımız ile ilgili kamuoyuna da yansıyan sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet işleyişinde getirilen devrim niteliğindeki değişimler elimizi rahatlatmıştır. Bu sayede devletin her kademesinde mevcut bürokratik sorunları da adım adım çözüme kavuşturmaya başladık. Bu sayede bugünkü noktaya geldik. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin Sözleşmeli Personel Yapısına Dair Yönetmeliğimiz sayesinde çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir. Aynı zamanda sağlanan bu yeni statüleri ile birlikte ücretli izin hakkı da sağlanarak, genel çerçevede mevcut büyük sıkıntılar artık geride bırakılmıştır. Yeni yönetmeliklerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Devlet Tiyatroları, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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