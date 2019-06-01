Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, yönetmenlerle bir araya geldi
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Bakan Ersoy, yönetmenlerle bir araya geldi

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü yönetmenlerle iftar yemeğinde buluştu.

Bakan Ersoy, yönetmenlerle bir araya geldi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü yönetmenlerle iftar yemeğinde buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, yönetmenler Onur Tan, Zeynep Günay Tan, Hilal Saral, Ümmü Burhan, Hakan Algül, Ali Bilgin, Bülent İşbilen, Altan Dönmez ve Fırat Gürsoy tarafından verilen iftar davetine katıldı.
Dizi ve sinema sektörünün önde gelen isimleri tarafından verilen iftar sonrası, sektördeki mevcut sorunlar için çözüm önerileriyle hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.
Yönetmenlerle sektörün geleceğine dair fikir alışverişinde bulunan Ersoy'a yeni projelerini anlatan yönetmenler, Türk sinema ve dizi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak üzere önerilerini de dile getirdi.
Bakan Ersoy, sektör için bugüne kadar atılan adımlara işaret ederek, söz konusu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Güncel
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