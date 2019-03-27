Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Yurt Dışına Kaçırılan Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Kapasitemizi Büyütüyoruz"

Bakan Ersoy: "Yurt Dışına Kaçırılan Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Kapasitemizi Büyütüyoruz"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız" dedi.

Bakan Ersoy:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efeler ilçesinde bulunan ve bünyesinde barındırdığı "Üçgözler" ile kentin en önemli simgelerinden olan Tralleis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekilleri, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile daire müdürleri eşlik etti. Bakan Ersoy, Tralleis'te yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurettin Öztürk'ten bilgi aldı. Vali Köşger de Aydın'ın simgesi olan 'Üçgözler'in güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi projesiyle ilgili Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

Tralleis Antik Kenti'nin geniş bir alana sahip olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Tralleis, zamanında 150 bin kadar nüfusa hitap ediyormuş. Bu seneyi kaçırdılar, yetiştiremediler ama önümüzdeki sene dosyalarını tamamlıyorlar. Tralleis, 12 aylık kazı alanı programına dahil edilecek. Önümüzdeki yıl 40 projeyi programa dahil etmek istiyoruz. Bu projelerden birisi de Tralleis olacak. Bende gelip Tralleis'i yerine görmek istedim. Bunlar büyük kazı bölgeleri, gişeli ziyaretçi sınıfına alabilmemiz için daha da hızlandırmamız lazım. Bu ekosistemin oluşturulması ve kendi kazı maliyetini çıkarması açısından da önemli. İlk başta kaynağı biz oluşturuyoruz, daha sonra gişe gelirleriyle kazı alanları kendi maliyeti kendi çıkaracak hale geliyor. Özümüzdeki yıl, bu yılın açığını kapatmak için yoğun bir kazı çalışması planlama yapacağız. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen Tralleis Antik Kenti kazıları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilecek. Hocamızı buraya transfer ediyoruz. Buradaki üniversiteye devredilmesiyle birlikte kazı çalışması 12 aylık kazı projesinde yer almış olacak" diye konuştu.

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamını genişletiyoruz"

Tralleis'te çıkarılan ve yurt dışına kaçırılarak Kopenhag Müzesi'nde sergilenen tarihteki ilk notanın geri getirilme süresi sorulan Bakan Ersoy, şu cevabı verdi:

"Biz, bu konuyu Kaçakçılık Dairesi Bölümümüz ile takip ediyoruz. Takip ettiğimiz çok fazla dosya var. Bu konuda biz bir karar aldık. Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız. Hem daha fazla dosya takip etmek hem de takip ettiğimiz dosyaları hızlandırmak istiyoruz. Hocam, bu konuyla ilgili dosyayı tamamlar tamamlamaz çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Tralleis Antik Kenti kazı alanında bulunan er eğitim taburunun taşınması konusunda gerekli işlemlerin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, İçişleri Bakanlığı'nın bu bölgede jandarma bölgesinin küçülmesi yönünde bir projenin olduğunu ve kendilerinin de işlemin hızlanması için gerekli müracaatları yapacaklarını sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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