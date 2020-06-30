Bakan Ersoy, 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi'ni Erzincan'a uğurladı - Son Dakika

Bakan Ersoy, 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi'ni Erzincan'a uğurladı

Bakan Ersoy, 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi'ni Erzincan'a uğurladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kamyon tiyatrosunu bugün hep birlikte Erzincan'a uğurluyoruz.

Bakan Ersoy, 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi'ni Erzincan'a uğurladı

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ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kamyon tiyatrosunu bugün hep birlikte Erzincan'a uğurluyoruz. Toplam 25 il ve 57 ilçede 50 gün boyunca bir tiyatro turnesine çıkacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CERModern'de düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlik kapsamında kısa bir konuşma gerçekleştiren Ersoy, daha sonra basın mensupları eşliğinde kültür tırlarını gezdi. Ersoy, Yürüyen Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilen ilk oyunu da etkinliğe katılan çocuklarla birlikte izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Gezgin Kültür Festivali' adı verilen proje kapsamında; 'Mobil Sinema Tırı', 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi', 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' ve 'Mobil Kütüphane Aracı' şehir şehir Türkiye'yi dolaşmak üzere Ankara'dan uğurlandı.

Yeni bir konsepti hayata geçirdiklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni konseptimiz zengin, gezgin kültür festivali. Bakanlığımıza bağlı kurumlar tarafından kültür, sanat faaliyetlerini halkımızın ayağına götürülmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta kamyon tiyatrosunu bugün hep birlikte Erzincan'a uğurluyoruz. Toplam 25 il ve 57 ilçede 50 gün boyunca bir tiyatro turnesine çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk tiyatrolarını içeren performanslarını Türkiye'nin 25 ilinde sergileyecekler" diye konuştu.

Mobil Sinema Tırı, Çanakkale Mobil Müze Tırı, Mobil Kütüphane Aracı'nı da tanıtan Ersoy, "Gezen sinema konseptli bir sinema tırımızda var. Bu sinema tırımızdaki esas amacımız sineması olmayan iller ve ilçelerdeki çocuklarımızın ayağına sinemayı götürmek. Geçen sene başladığımız bu uygulamayı bu sene kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. Yeni bir konseptimiz de Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Çanakkale Savaşı'ndaki o milli mücadele ruhunu hala hepimiz içimizde yaşıyoruz. Amacımız bu ruhu gelecek nesillerin en iyi şekilde hissedebilecekleri bir ortam hazırlamaktı. Gençlerimizin ayağına bu ortamı götürerek duyguları hissettirmek istiyoruz. Çanakkale Savaşları Mobil Tırımızda bugün itibariyle Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 100 bin aktif temas sağlamak. Birde ilçesinde kütüphane olmayan yerlere kütüphane götürmek için başlattığımız bir konseptimiz var. Bugüne kadar 53 gezici kütüphane faaliyete geçmişti. Bugün, 4 tane daha gezici kütüphaneyi hizmete alıyoruz. Bu 4 gezici kütüphanemiz de; Kocaeli, Amasya, Şırnak ve Batman'a gidecek ve halkımızla buluşacak. Önemli olan kültür ve sanat etkinliklerini her ortamda halkımıza ulaştırabilmek. Bu bağlamda gezgin kültür festivali çok doğru bir konsept olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmasının sonrasında beraberindeki heyetle birlikte; 'Mobil Sinema Tırı', 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' ve 'Mobil Kütüphane Aracı'nı gezen Ersoy, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyen Tiyatro Sahnesi'nde Türkiye'de belirli il ve ilçeleri gezecek tiyatro oyununu da izleyen Ersoy, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları; Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan ve Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimlerin yöneticileri katıldı.

Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, 'Yürüyen Tiyatro Sahnesi'ni Erzincan'a uğurladı - Son Dakika

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