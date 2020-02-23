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Bakan Fahrettin Koca: "25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine...
6 saat önce
Bakan Fahrettin Koca: "25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
Bakan Fahrettin Koca: "25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." - ANKARA
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