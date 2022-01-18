İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir hastanede gerçekleşen olayda, yakınlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren kişiler, 2 aylık hamile olan hemşireyi çevredekilerin "Yapmayın, kadın hamile" feryatlarına rağmen feci şekilde karnına vurarak darbetmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bir sonraki paylaşımında ise Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." dedi.
24 yaşındaki Gülhan D.'yi karnına vurarak darbeden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki - Son Dakika