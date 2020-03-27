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Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına corona virüs uyarısı!
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.
Spor camiasında vaka sayılarının az olmadığını dile getiren Fahrettin Koca, "Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde temas ve izolasyonu, olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelir" dedi.
Fahrettin Koca sözlerini "Temas diyoruz, temas diyoruz, temas diyoruz. Herkes, evde kendini izole etme konusunda gayret içinde olmalı. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz." ifadeleriyle sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:24
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