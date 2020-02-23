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Bakan Fahrettin Koca: "İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi.
6 saat önce
Bakan Fahrettin Koca: "İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
Bakan Fahrettin Koca: " İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var." - ANKARA
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