Bakan Fahrettin Koca: "İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Fahrettin Koca: 'İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca: "İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi.

6 saat önce

Bakan Fahrettin Koca: "İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi.

Bakan Fahrettin Koca:

Bakan Fahrettin Koca: " İran'da yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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