Bakan Fahrettin Koca: " İran 'da yaşanan deprem Van 'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var." - ANKARA

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Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi