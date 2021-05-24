Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük

24.05.2021 09:15
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük, System.String[]

Tüm ülke genelinde etkin bir şekilde kullanılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hassasiyetle üzerinde durduğu Yapay Zeka Projesi, salgın döneminde Türkiye'nin bir adım önde olmasını sağladı. Tamamen yerli ve milli olan sisteme ise diğer ülkelerin de oldukça ilgi gösterdiği öğrenildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birincisalgın dönemi başta olmak üzere sağlık alanında büyük kolaylıklar sağlayan yapay zekâ çalışmasını anlattı. Sağlık alanındaki yapay zekâ ve dijital atak, salgın sürecinde Türkiye'nin bir adım önde olmasını sağladı. Bu proje özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geliyor.

PEK ÇOK KRİTİK SORUN BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLEBİLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın son 6 yıldır tüm kamu, özel, vakıf, üniversite olmak üzere sağlık tesislerini e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile tek bir platform üzerinde entegre ederek tüm sağlık sistemini birbirleri ile konuşur hale getirmesi ve 7/24 çalışma prensibi ile saniye saniye veri akışını sağlaması birçok kritik sorunun büyümeden çözülmesine ile yol haritalarının hazırlanmasında anahtar rol oynadı.

"FANTASTİK HAYALLER" DİYE ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, çalışma arkadaşlarıyla oluşturduğu, 2014 yılında bahsettiğinde fantastik hayaller diye eleştiri aldığı, ama bugün gerçek olan sistemitek tek anlattı. Sağlık Bakanlığı'ndaki turda hangi doktorun hangi ilaçları yazdığından doktorların hangi oranda sezaryen doğum yaptırdığına, hangi bölgelerde obezitenin arttığından hangi hastanelere neden daha çok talep olduğuna, aşıların il il, ilçe ilçe kaç tane kaldığından filyasyon ekiplerinin görevlerini nasıl yaptığına, kuş gribine neden olacak göçmen kuşların hangi güzergahtan geçtiğinden ambulansların nerede durursa 5 dakikada hastaya ulaşabileceğine kadar yüzlerce veri ve analizin olduğu dev bir dijital proje. Uygulama tamamen yerli ve milli.

Salgında en büyük yardımcımız oldu! Bakan Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyanın ilgisi büyük

PEK ÇOK ÜLKE PROJEYLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTEMİŞ

Özellikle salgının yönetilmesinde büyük katkı sağlayan proje dünyaya da örnek olmuş. İspanya başta olmak üzere birçok ülkede proje ile ilgili bilgi almak istemiş.

Milliyet'in haberine göre, Bakan Yardımcısı Birinci, Sağlık Bakanlığı olarak Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını, sağlık yöneticileri ve toplumun tüm bireylerini kapsayan dijital uygulamaları hayata geçirerek dünyaya örnek oluşturacak uygulama ve sistemleri hizmete sunduklarını dile getirdi.

Salgında en büyük yardımcımız oldu! Bakan Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyanın ilgisi büyük

"TÜM VAKALARI İZLEYEBİLİYORUZ"

Tüm sağlık sistemini birbirleri ile konuşur hale getirerek 7/24 çalışma prensibi ile anlık veri akışını sağladıklarını ve bunları analiz ederek hemen sorunları çözdüklerini dile getiren Birinci, "Tüm vakaları anlık izleyebiliyoruz. Böylece koronavirüs Bilim Kurulu dahil olmak üzere tüm sağlık yöneticilerinin karar alma süreçlerinin desteklenmesi, toplumun bu süreçte virüsün yayılım hızının en aza indirilmesi ve izolasyon kurallarını benimsemesi, hastanelerin yoğunluğuna bağlı olarak engelliler dahil tüm vatandaşların karşılaşabilecekleri potansiyel zorlukların aşılması, vatandaşların kendi semptom kontrollerini yapabilmesi ve zaman kaybetmeden sağlık tesisleri ile irtibata geçebilmesi için birçok web tabanlı sistem ve mobil uygulamayı hayata geçirdik" dedi.

Salgında en büyük yardımcımız oldu! Bakan Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyanın ilgisi büyük

"ANALİZLERİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR GELİŞTİRİYOR"

Bu sistemin pandeminin dijital yönetiminde sağlam bir omurga anlamına geldiğini dile getiren Birinci, "Sistem içerisinde hastaya ait, aynı zamanda hastalığın önlenmesine ve yayılmasına yönelik tüm parametreleri içeren detaylı ekran ile hastanın tedavisi ve izolasyonu, en ince ayrıntısına kadar gerçekleştiriliyor. Sistemin kurgusu vaka tespit edildikten şifayla taburcu olana kadar tüm tedavi süreçlerinin anlık olarak takip edilebildiği bir algoritma ile oluşturuldu" vurgusu yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki bu yapay zekanın oluşturduğu faaliyetlerin bazıları şöyle:

AŞI NOKTALARI SANİYE SANİYE İZLENİYOR

Türkiye'deki aşı noktaları saniye saniye izleniyor. Bunlar anlık aşı noktaları, hastanede aşılananlar ve evde aşılananlar. Bu sistemde hangi yaş aralığında aşı olanlardan kaç aşı kaldığına kadar birçok analiz edilecek veri var. İlçelere kadar kaç aşı kaldığı da sistemde görülüyor. Aşı azaldığı zaman sistem kırmızıya dönüp alarm veriyor ve oraya hemen aşı takviyesi yapılıyor.

RİSK GRUPLARI BİLİNİYOR

Sistemde hastalıklara ilişkin risk grupları ile ilgili de ayrı çalışma yapılmış. Hangi risk gruplarının salgından hangi oranda etkilendiği, hangi risk grupları nerede yaşıyor sistem tarafından biliniyor.

RUH SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALARI VAR

Salgın ile mücadelede büyük fedakârlık gösteren sağlık personelinin kendisine ve çocuklarına psikolojik destek sunmak için Sağlık Personeli Ruhsal Destek Uygulaması (RUHSAD) geliştirilmiş.Personel, cep telefonlarına mobil marketlerden indirdikleri RUHSAD uygulaması ile destek talebinde bulunabiliyor, talebi hızlı bir şekilde karşılanan personel randevu alarak, alanında uzman hekimlerce uygulama üzerinden görüntülü aranarak 7/24 destek alabiliyor.

Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük

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Son Dakika Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • adam: tabi canım amerika ve avrupa bizi kıskanıyor dimi mal herif hayal dünyasında yaşamaya devam et 0 0 Yayından Kaldır

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