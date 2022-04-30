BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU - Son Dakika
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BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

30.04.2022 12:07

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Dursun Kütüphanesinde Gençlerle İftar programına katıldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Dursun Kütüphanesinde Gençlerle İftar programına katıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Dursun Kütüphanesinde Gençlerle İftar programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile gençler bir araya geldi. Öğrencilere iftar yemeklerini; Bakan Fatih Dönmez, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen verdi. Gençlerle iftar yapan Dönmez, daha sonra Haluk Dursun Kütüphanesini gezerek kitapları inceledi.

Bakan Dönmez iftar sonrası yaptığı konuşmada, Gençliğin enerjisi her şeyin üzerinde. Şu anda da iftarını açtıktan sonra zaten masalardan bize olan bakışlarınızdan ve aranızdaki sohbetlerinizden bunu anlıyoruz. Biz sizin çağlarınızda iken biz yaşlarında büyüklerimiz gelir, bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz derlerdi. Fazla ihtimal vermezdim dinlerdik ama. Şimdi sizin de kulağınıza küpe olsun. Yarının Türkiye'sini size hazırlamaya çalışıyoruz. Son 20 yıldır ülkede altyapıyla alakalı olarak enerjiden ulaştırmaya eğitimden sağlığa, birçok alanda temel altyapı sorunlarını aşmış bir ülke var. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılından itibaren bu sağlam altyapının üzerine yeni Türkiye'yi siz sevgili gençlerle birlikte inşa edeceğiz dedi.

Düşünce, iş yapış tarzları değişti. Bunu da değiştiren sizlersiniz diyen Dönmez, Biz de sizi atlamaya ve bu iş modellerini yeniden bizim anlayacağımız şekilde dönüştürmeye değiştirmeye çalışıyoruz. Bizim alanda daha çok yenilenebilir teknolojilere daha fazla pay verilmesi fırsat verilmesi var. Sadece Türkiye'de değil dünyada hemen hemen gelişmiş her ülkede yenilenebilir, başka bir ifadeyle temiz enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacımızı karşılamak yönünde ciddi hamleler var. Biz de son 20 yılda yüzde 38 olan kurulu gücümüz içindeki temiz enerji payını yüzde 54'e çıkardık. Ne kadar çok yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanırsak bugün içinde bulunduğumuz küresel anlamdaki enerji güvenliği riskini azaltırız. Onun içinde biliyorsunuz hem karada hem de denizde petrol doğalgaz doğal kaynak aramalarını artırdık. Hamdolsun 2 sene önce en büyük keşfimizi yaptık Karadeniz'de. Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz. Ocağınızda çay demlediğinizde artık Karadeniz'in binlerce metre altındaki o gazla demlemiş olacaksınız. Isınırken yine o gazı kullanmış olacaksınız. Sabrettik sonuna geldik. İnşallah Cenab-ı Hak bizi mahcup etmeyecek. Daha da artacak, çalışmalarımız devam ediyor. Yeni keşifler buldukça da bunları sizlerle paylaşacağız. Bu yeni nesiller açısından önemli bir kaynak. Sizi tam 540 milyar metreküp doğalgaz kaynağı teslim edeceğiz. Yeter ki sizler isteyin. Bu isteklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışan bir hükümetiniz var diye konuştu.

BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU
BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU
BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU
BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

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Üsküdar Belediyesi, Fatih Dönmez, Enerji, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN FATİH DÖNMEZ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU - Son Dakika


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