Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.
Bakan Dönmez, yerleşkedeki Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.
Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve akademik personel katıldı.
Kaynak: AA
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