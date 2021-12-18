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Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu

18.12.2021 22:41
Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, yerleşkedeki Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve akademik personel katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez, Isparta'da üniversiteli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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