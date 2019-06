Bakan Fatih Dönmez Mobil Elektrik Santralleri açılış törenine katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , EÜAŞ tarafından hayata geçirilen Mobil Elektrik Santrallerinin açılış törenine katıldı. Her biri 25 megawatt olan yedi adet mobil elektrik santralinin hizmete girmesi ile Türkiye 'nin önemli bir enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Dönmez; " Enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Yıllar içerisinde Türk ekonomisi büyürken beraberinde enerji talebimiz de aynı oranda arttı. Daha önce iki şeritli bir yol işimizi görürken, elektrik üretiminde bugün adeta otobanlar kuruyoruz. Elektrik arz güvenliğimizi teminat altına almak için yerli kömürden yenilenebilirse, nükleerden FSRU ve LNG tesislerine kadar enerji portföyümüzü her alanda çeşitlendirdik. Çünkü sınırlı bir kaynak ya da ülkeye dayanan bir sistemin sürdürülebilir ve rekabetçi olması mümkün değil" şeklinde konuştu.BAĞIMSIZ ENERJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYEBiz bu yola "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" diyerek çıktık diyen Bakan Dönmez; "Bu öyle rastgele söylenmiş ya da belirlenmiş bir söz değil. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize giden yolda, 2023, 2053, 2071 vizyonlarını konuştuğumuz bir dönemde büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bu dinamizmini sırtlayacak bir enerji geleceğine ihtiyacımız vardı" dedi.ARTIK TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOKTUR'Artık Türkiye'nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliyoruz' diyen Dönmez sözlerine; "Stratejimizi bugüne kadar büyük bir titizlikle ve başarıyla yürüttük. Yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler meyvesini vermeye başladı. Artık Türkiye'nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. Hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar sığdırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adı kamuoyunda rekorlarla ve büyük yatırımlarla anılan bir bakanlık oldu. 2000'li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW' sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50'sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019'un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67'ye yükseldi" diye devam etti.BİR MOBİL SANTRAL İLE 50 BİN AİLENİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANABİLİRBir mobil elektrik santrali ile 50 bin ailenin enerji ihtiyacının karşılanabileceğini belirten Dönmez," Her biri 25 MW gücünde toplam 175 MW'lık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına da önemli bir adım atıyoruz. Santrallerimiz anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacak. Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 aydır. Ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontajı yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi de son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Santrallerimiz çok kısa sürede tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip. Yani alanda ihtiyaç duyulan enerjiyi santrallerimiz maksimum kapasiteyle sağlayacak güce ve yetkinliğe sahip.AFET VE ACİL DURUMLARDA HIZLI REAKSİYON VERMEMİZİ SAĞLAYACAKBakan Dönmez; "Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda santraller elektrik enerjisi üreterek olası krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı da sağlayacak. Çünkü acil durumlar hızlı reaksiyon gerektirir. Bu nedenle mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve esnekliğimizi büyük oranda geliştirecek.Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Diyarbakır ve İzmir 'deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

