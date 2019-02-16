Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini ziyaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sakarya, enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir"SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Ahmet...

Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sakarya, enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir"



SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Sakarya, enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Sakarya'ya geldi. Bakan Dönmez ilk ziyaretini Sakarya Valiliğine yaptı. Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından kapıda karşılanan Bakan Fatih Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sorun yok zaten doğalgaz Sakarya genelinde Taraklı ilçemiz hariç hemen hemen her yerleşim biriminde şuanda faal durumda bazı yerleşim planlarında imar planlarını bekleyen eksik yatırımlar var. Onlarda imar planları tamamlandıktan sonra süratle doğalgaz almaya başlayacaklar. Sakarya zaten doğalgazla tanışalı epey bir zaman oldu. Büyük bir teveccühte var kendilerine teşekkür ediyoruz. Sakarya sadece ulaşım ağlarının kavşağında da değil aynı zamandan enerji hatlarının bizim açımızdan kritik alt yapılarının da yoğun olarak geçtiği illerimizden birisidir. Ciddi sorunların olmadığını görmek bizi ayrıca memnun etti" dedi.

Daha sonra Bakan Dönmez Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uçakta Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak

Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak

Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim