Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt - Son Dakika
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Suriye

Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK/YPG terör örgütü ile ilgili konuşurken sözünü kesen DEM Parti sıralarına sert tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret" dedi.

10.12.2024 23:33  Güncelleme: 23:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı. PKK/ YPG terör örgütüyle mücadelenin kesintisi devam edeceğini belirten Bakan Fidan, DEM Parti sıralarının sık sık sözünü kesmesine sert tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN TBMM'DE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde kürsüye çıktı. Terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Fidan'ın sözünü DEM Parti sıraları sık sık kesti.

"SİZİN İÇİN SURİYE KÜRTLERDEN, KÜRTLER DE PKK'DAN İBARET"

Bakan Fidan, seslerin yükselmesi üzerine DEM Parti sıralarına dönüp tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret! Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var." dedi.

Bakan Fidan\'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt

Hakan Fidan, DEM Parti, Güncel, Suriye, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Suriye Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Sagdic:
    e hala niye apo un pesine duatunuz ya o zaman 29 79 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Terörle mücadele dedikleri terörist öcalanı serbest bırakmak, iha siha yaptık diye övünüyolar, kandili başlarına yıkamadılar, öcalanı çıkarmak çözüm sanıyolar 24 76 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Soğan ekmek yemeye devam makarnacılar 27 64 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Hakan fidan erodağandan sonra 2. Bir bop eşbaşkanı bunu idrak edemeyordanız siyaset yapmayın orada burada 23 45 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Hakan fidan adam gibi adam laf yok ona 35 10 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Bu mustafa hala apo diyo alp ile apoyu yan yana konuşmayın cahillik böyle birşey adamlar apo gelsin pkk nın bittiğini söylesin dedi neden liderleri görüyorlar apoyu bu mesajı bile anlamayan zihniyet sürülerine selam onlar anladı beni 27 8 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz ne oldu Hakan bey. Onların varlığından haberiniz yokmu yoksa. Pkk/Ypg yi Öcalan'a af çıkarıp çiçek göndererekmi bitireceksiniz. 4 8 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Yunus gören bu sığırların derdi başka. Hani kendiler apo ve uzantılarıyla aynı yatakta fingirdeşiyor ya. Mal elimizden kaçacak diye üzülüyorlar. Üzülmeyin eey sığırlar. İllaki sizi yatağa atacak birilerini bulursunuz. Traktörcüler sizi ?????? 11 1 Yanıtla
  • Hasan Ceylan:
    Dürzü ler kimdir? 0 1 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    m.u{20eafaf VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText} 0 0 Yanıtla
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