Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan "tahıl anlaşması" açıklaması - Son Dakika

Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan "tahıl anlaşması" açıklaması

Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov\'dan "tahıl anlaşması" açıklaması
Son Güncelleme: 31.08.2023 18:09

Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Fidan, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Türkiye yoğun bir çaba gösteriyor. Tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için görüşmeler yapılıyor. Burada özellikle BM'nin yoğun bir faaliyeti var. Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya çalışan bir süreç var. Biz bugün teknik detaylara girip liderlerimize sunacağımız brifingin hazırlığını yaptık." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarına başladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yapılan ortak basın toplantısında tahıl koridoruyla ilgili konuşan Bakan Fidan, "Türkiye yoğun bir çaba gösteriyor. Tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için görüşmeler yapılıyor." dedi.

Bakanlar görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU KONUDAKİ ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

Soru-cevap kısmında tahıl koridoruna ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Türkiye yoğun bir çaba gösteriyor. Tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için görüşmeler yapılıyor. Burada özellikle BM'nin yoğun bir faaliyeti var. Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya çalışan bir süreç var. İlk uygulama dönemindeki aksaklıkların bu dönemde olmaması için neler yapılabilir bununla ilgili yürütülen bir çalışma var. Çok fazla teknik detay var. Biz bugün teknik detaylara girip liderlerimize sunacağımız brifingin hazırlığını yaptık. Bu konudaki çabalarımız sürecek." dedi.

"BATI ENGEL OLUYOR"

Bakan Lavrov ise, "Bütün bahsettiğimiz güvenceler, ki bu güvenciler önceki anlaşmada yer almıştı. BM'nin çabalarını destekliyoruz. Guterres ile görüştük. Dürüstçe ifade ettik, bu mesajlarda tek bir güvence yok. Sadece vaatler var. Rus tahıl ve gübrenin ihracatına Batı engel oluyor. BM bir şey yapamaz sadece Batı'dan istekte bulunabilirler. Güvence gelirse hemen yarın uygulayabiliriz, ama güvence olmadan olmaz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Hukuk Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan 'tahıl anlaşması' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan "tahıl anlaşması" açıklaması - Son Dakika
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