Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, köyünde yoğun sevgiyle karşılandı - Son Dakika
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, köyünde yoğun sevgiyle karşılandı

06.08.2023 20:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakan olduktan sonra ilk defa gittiği köyünde vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Göktaş'ı dedesinin amcaoğlu bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Göktaş, köyde akrabalarıyla buluşup duygusal anlar yaşadıktan sonra ilçedeki özel huzurevini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakan olduktan sonra ilk defa gittiği köyünde vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Göktaş'ı dedesinin amcaoğlu, bakan olarak ilk defa karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

BABASININ KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Bakan Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bu yıl 16. kez düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldi. Göktaş, programı çerçevesinde Kaymakam Osman Bilici ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra babasının köyü olan Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyüne gitti.

Bakan Göktaş, Köyünde Vatandaşların Sevgisiyle Karşılandı

AŞURE İKRAMINA KATILDI

Burada vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına katılan Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti. Göktaş, dedesi Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile de karşılaştı.

Bakan Göktaş, Köyünde Vatandaşların Sevgisiyle Karşılandı

YEĞENİNİ BAKAN OLARAK GÖRÜNCE DUYGULANDI

Yeğeni Göktaş'ı bakan olarak karşısında gören Hasan Malak ile duygusal anlar yaşadı. Malak, gözyaşlarına hakim olamayarak Bakan Göktaş'a sarıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Göktaş, " Allah'a şükürler olsun" dedi. Bakan Göktaş ise akrabalarını ve yakınlarını sordu.

Bakan Göktaş ardından ilçedeki özel huzurevini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Karahisar, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, köyünde yoğun sevgiyle karşılandı - Son Dakika


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