BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

12.09.2021 21:54

BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, müzeye çevrilen Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaret etti.

BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, müzeye çevrilen Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaret etti.

Türk siyasi ve edebi hayatında önemli bir yere sahip olan bir çok ismin kaldığı ve şu an müze ve kültür sanat merkezi olarak hizmet veren Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül, koğuş ve odaları gezip inceledi. Bakan Gül, ayrıca cezaevinde yatarken idam edilenler için de dua etti. Cezaevinde idealist dava insanlarının işkence ve eziyet gördüğü dönemlerin yaşandığını belirten Gül, "Ama muvaffak olamadılar, başaramadılar. Fikirler öldürülmez, işkenceyle, idamlarla engellenemez. İçeride nice gençlerimiz... Rabb'im bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın, zalimlere fırsat vermesin. Tekrar tüm şehitlerimize rahmet olsun. Zalimleri asla unutmayacağız, darbecileri asla unutmayacağız. Türkiye'yi sokakta bulmadık, darbecilere, vesayetçilere hiç prim vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN GÜL, 12 EYLÜL DARBESİNİN 41. YILINDA ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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