Bakan Gül: "126 hükümlü ve tutuklu başka illere naklediliyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: '126 hükümlü ve tutuklu başka illere naklediliyor' - Son Dakika

Bakan Gül: "126 hükümlü ve tutuklu başka illere naklediliyor"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:05 Kaynak: İHA
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