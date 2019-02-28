Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: 14 Öğretmenin Gözaltına Alınması ile İlgili Hsk İnceleme Başlattı

Bakan Gül: 14 Öğretmenin Gözaltına Alınması ile İlgili Hsk İnceleme Başlattı

44 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da halı saha tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili, "HSK inceleme başlattı.

Bakan Gül: 14 Öğretmenin Gözaltına Alınması ile İlgili Hsk İnceleme Başlattı, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da halı saha tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili, "HSK inceleme başlattı. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrası bir savcının 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiası üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme yaptığını belirten Bakan Gül, "Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme, en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

HABER:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

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