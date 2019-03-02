Bakan Gül: 315 Bin Suriyeli Memleketine Döndü

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor