Bakan Gül: 5'inci yargı paketi için kolları sıvama vakti - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan 4'üncü yargı paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, 5'inci yargı paketi için kolları sıvama vakti" dedi.

Bakan Gül, TBMM Başkanlığı'na sunulan 4'üncü yargı paketine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Gül, "Yargı reformumuzun odağında vatandaş memnuniyeti, temelinde Edirne'den Kars'a 84 milyonun ortak beklenti ve iradesi var. Bugün Meclis'e sunulan 4'üncü yargı paketi de aynı iradenin ürünüdür. Bu anlayış; iyi, doğru ve istikrarlı bir uygulama için de önemli bir kaynak olmalıdır" dedi.

Bakan Gül, 4'üncü yargı paketinin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Daha kaliteli, daha öngörülebilir ve daha erişilebilir adalet hizmetleri yolunda Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı. Reform irademiz milletin yargı adaletinden beklentileri ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor, devam edecek. İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan 4'üncü yargı paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, 5'inci yargı paketi için kolları sıvama vakti."