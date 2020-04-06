Bakan Gül: 750 kişi hakkında soruşturma devam ediyor - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin tedbirler kapsamındaki çeşitli ihlal ve suçlar nedeniyle toplam 750 kişi hakkında soruşturma sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Abdulhamit Gül, yaptığı yazılı açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.