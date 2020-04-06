Son Dakika › Güncel › Bakan Gül: 750 kişi hakkında soruşturma devam ediyor - Son Dakika
Bakan Gül: 750 kişi hakkında soruşturma devam ediyor
6 saat önce
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin tedbirler kapsamındaki çeşitli ihlal ve suçlar nedeniyle toplam 750 kişi hakkında soruşturma sürdürüldüğünü açıkladı.
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin tedbirler kapsamındaki çeşitli ihlal ve suçlar nedeniyle toplam 750 kişi hakkında soruşturma sürdürüldüğünü açıkladı.
Bakan Abdulhamit Gül, yaptığı yazılı açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:22 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı