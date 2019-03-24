Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Gül, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

35 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Gül, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Abdulhamit Gül, Güncel
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