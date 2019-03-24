Bakan Gül, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
35 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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