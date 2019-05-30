Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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