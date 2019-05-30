Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Abdulhamit Gül, Politika
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