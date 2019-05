Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin, "Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak." dedi.Bakan Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Stratejisi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Bundan sonraki yol haritası ne olacak? İlk adımları biz ne zaman görmeye başlayacağız?" sorusu üzerine Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletvekillerinin kanun teklifi verebildiğine ve Meclis takvimine işaret etti.Gül, stratejiyi tüm kamuoyunun bilgisine sunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kanunlaşacak hususlarla ilgili başta AK Parti grubumuz olmak üzere, çünkü Genel Başkanımız tarafından açıklanmış, hükümetimizin üzerine çalıştığı bir metin, bunu tüm Meclis, milletvekillerimiz sahiplenip elbette Meclis iradesiyle teşekkül edecektir. Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınacak."İnsan Hakları Eylem Planı Adalet Bakanı Gül , "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 'Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak' başlığı vardı. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, özellikle ifade özgürlüğünün alanının genişletilmesi konusunda ne tür adımlar atılacak?" sorusuna karşılık, özellikle insan hakları bağlamında Türkiye 'nin maruz kaldığı haklı veya haksız eleştirilerin masaya yatırıldığını vurguladı.Hangi konularda, hangi kurumlarda eksiklik olduğu, hangi adımların atılması gerektiği noktasında İnsan Hakları Eylem Planı ile tüm kurumlara ev ödevi verildiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:"Bu, hükümetimizin insan hakları bağlamındaki yol haritası. Yakın zamanda bu çalışmayı da tüm kurumlarımızla yapacağız. İnsan hakları alanındaki tüm akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, tüm ilgili kurumlarla ve yurt dışı uluslararası kuruluşlarla arkadaşlarımız çalışıyor. Bu konuda da Türkiye öz güven içerisinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız.Burada çok gecikmeden ifade, düşünce özgürlüğü, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi bizim temel yaklaşımımız. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Herkes özgürce konuşacak, kimse susmayacak, eleştirisini söyleyebilecek. Bu konuda AK Parti olarak çok önemli adımlar attık ama bazen uygulamada farklılıklar oluyor, bazen mevzuatı güncellemek gerekiyor.""İstinafta kesinleşen hususların Yargıtay 'a gelmesine yönelik düzenleme yapılabilir"İfade özgürlüğü ile ilgili konuların bir kısmının şu an istinafta kesinleştiğine işaret eden Gül, "Üçüncü gözün de görmesi için çok gecikmeden bu konuda yasal düzenlemeyle bu hususların kanun yolu anlamında Yargıtaya da gelmesi gibi bir takım düzenlemeler söz konusu." diye konuştu.Bakan Gül, düzenlemenin detaylarına yönelik soru üzerine "Özellikle istinafta kesinleşen bazı hususların Yargıtaya gelmesine yönelik bir düzenleme yapılabilir." bilgisini paylaştı."Belgeyle ilgili her türlü süreçte de katılımcı bir yol izledik"Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi Avrupa Birliği AB ) ile olan ilişkileri hızlandırır mı?" sorusu üzerine, bu belge dün açıklanırken tüm AB Büyükelçilerinin de orada olduğunu, belge hazırlanırken de görüşlerinin alındığını ifade etti."Belgeyle ilgili her türlü süreçte de katılımcı bir yol izledik ve bu konudaki eleştiri, önerileri de dikkatle takip edeceğiz." diyen Gül, uygulamada veya mevzuatlar hazırlanırken de her türlü önerilerin tartışılmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetti.Gül, metnin katkıya açık olduğunun altını çizdi.Özellikle FETÖ'nün tahrip ettiği yargının insanların yargıya olan güvenini ortadan kaldırdığını, FETÖ zamanında kendisinin de bir hukukçu olarak yargının geldiği noktayı görmekten büyük hicap duyduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:"Çünkü kendisi gibi düşünmeyen herkesin dinlendiği, izlendiği ve bir gün evine polis gönderilerek alındığı bir dönemi yaşadık. Hukuk, yargı yerlerdeydi. Mücadele yaptıkça, FETÖ'cüler tasfiye edildikçe aynı zamanda bir imar dönemi çok önemli. Şu anda yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikler ne olursa olsun bunları tespit edip, üzerine gidip sorunları çözmek bizim için en önemli husus.""Sürece olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz"Bakan Gül, "Avrupa Birliği için bu anlamdaki süreçte çok önemli pozitif öneriler de geldi. Bunları hep değerlendirdik. Bu, Avrupa Birliği memnun olsun diye yapacağımız şeylerden ziyade Avrupa Birliği'nde, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. Dolayısıyla biz bu sürece de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Gül, şunları kaydetti:"AB ile vize muafiyeti konusunda çalıştığımız bazı konularda esasen felsefi olarak yakın birtakım konular var. Terörle mücadele, kişisel verileri koruma çerçevesindeki hususlarla ilgili çalışıyoruz. Bu anlamda da vize muafiyeti konusunda mutabık kalacağımız genel felsefe dün Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu belgede söz konusu. Dolayısıyla AB ile bu anlamda sürecin daha olumlu noktaya ulaşacağını, Türkiye'deki uygulamalarda bu adımları attıkça buna pozitif bir katkısı olacağını düşünüyorum."(Sürecek)