Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili "Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili "Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir." dedi.

Bakan Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yargı paketinin ilk kısmının çok gecikmeden Meclise sevk edileceğini düşündüğünü vurgulayan Gül, Meclis tatile girmeden de birinci yargı paketinin geleceğini düşündüğünü aktardı.

Gül, FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası alan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin "yargıya talimat verildiği" yönünde eleştiriler yapıldığı anımsatılarak, "Gölge nasıl serbest kaldı?" diye sorulması üzerine, "Bu yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında belli bir süreyi, hak ettiği cezayı çektikten sonra şartlı tahliye, denetimli serbestlikte yapılan bir tahliyedir. Öyle tutuklulukta olan bir tahliye ya da farklı bir şey değil." dedi.

İnfazının gerçekleştiğini, mahkumiyetin çekildiğini ifade eden Gül, "Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir. Şu anda hatırlamıyorum ama 3 yıl gibi bir süre cezasını çeken bir kişi. Dolayısıyla bu kanun neyse o kanun uygulanmıştır, herkese olduğu gibi." dedi.

"Çatı davası yakın zamanda çıkacak"

Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) davalarındaki son durum ve FETÖ ile mücadelede hangi aşamada bulunulduğunun sorulması üzerine, "Çok büyük bir özveriyle hakim ve savcılarımız yargılamayı sürdürüyor. Çok büyük davalar hemen hemen sonuçlandı, Çatı davası yakın zamanda çıkacak. Bir Akıncı gibi ki işin en ana ve sanık sayısı itibarıyla da fazla." yanıtını verdi.

Akıncı davasının 2019 yılında tamamlanıp tamamlanmayacağıyla ilgili soruya ise Gül, "Savunma hakkı kullanılıyor, mahkeme kendi sürecini belirtiyor ama orada da önemli gelişmeler katedildi. Hakim, savcılarımız bu konuda çok büyük bir titizlikle ve özveriyle mücadelelerini sürdürüyor, hukuk çerçevesinde yargılamalarını yapıyorlar." diye konuştu.

"Yeni büyük davalar olması, açılması, hazırlık çalışması var mı?" şeklindeki soru üzerine Gül, "Onlar tabii savcılığın, kolluğun hazırlık yapacağı bir konu. Şu anda bizim bildiğimiz, iddianame çıkarsa, soruşturma olursa hep beraber öğreniriz. O yargının yapacağı bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yapıyorlar"

Bu davaların uzun sürmesine yönelik soru üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Bizim hukuk devletini diğer yaklaşımlardan ayıran temel husus, devletin ve tüm kurumların sınırını hukukun belirlemiş olmasıdır. Bizi bağlayan hukuk, Anayasa. Dolayısıyla kim olursa olsun en ağır cürümü işlese bile hukukun ilkeleri çerçevesinde ona muamele edilmek gerekir. Çünkü hukuk devleti bunu gerektirir.

Dolayısıyla mahkemelerimiz de bu konuda Anayasa ve kanunların sağladığı imkanlar çerçevesinde yargılamayı yapıyor. Elbette savunmayı da buna göre değerlendiriyorlar. Şunu söylemem tabii ki gerekir; bir örgüt yaklaşımı içerisinde savunmayı yaptıkları, bunlarla ilgili çok büyük deliller var, bir örgüt mantığı içerisinde kamerayla gösterildiği halde adeta dalga geçer gibi burada nasıl bulundukları..., bunların hepsi bilinen gerçekler. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, hakimlerimiz de hukuk çerçevesinde tüm usul hükümlerine göre bu yargılamaları yapıyorlar. Elbette bu tarihe geçecek hususlarda Türk yargısının büyük bir başarısıdır. Bu hassasiyetle çok önemli ve hakkaniyetli bir hukuki çerçevede süreç yönetiliyor."

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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