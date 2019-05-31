Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, hakimin avukatın etek boyuna tepki göstermesine ilişkin, "Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır." dedi.
Gül, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Terörist başı Abdullah Öcalan
'ın avukatlarıyla görüşmesini, "yeni bir açılımın işareti" olarak değerlendiren iddialar konusunda Adalet Bakanı Gül
, "Bu konunun, yeni bir çözüm süreciyle bağdaştırılamayacağı açık. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları oldu." dedi.
Öcalan'ın görüş izinleriyle ilgili Gül, "Bu görüş izinleri özellikle OHAL döneminde bazı kısıtlamalar söz konusuydu. Hukuki bir konudur. Bu engeller ortadan mahkeme kararlarıyla kaldırıldıktan sonra izinler verilmiştir. Bu izinler de yeniden bir kısıtlama kararlarındaki kanunda düzenlenmiştir. Böyle bir kısıtlama kararını gerektirici bir hal olmadıkça izinler verilecektir. Bu görüşmeler periyodik olarak mahkeme kararlarının ve bakanlığın bu konudaki izinleri imkanlar ölçüsünde, usulün gerektirdiği şekilde izin, imkanlar olabilecektir. Bu hususlar, bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlüsüne nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir." diye konuştu.
"Bu seçimlerle ilgisinin kurulması doğru bir şey değil"
Bayramda Öcalan'a açık görüş izni verilmesi konusunda Gül, "O konu teknik bir konu, talebe bağlı. Genel, artık kısıtlayıcı bir hüküm olmadığı sürece bu hususlar genel hükümlerle değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini, "yenilenen İstanbul
seçimlerinde HDP
'lilerin oyuna yön vermek" iddialarının hatırlatılması üzerine Gül şunları kaydetti:
"Bunlar art niyetli çabalar. Çünkü bizim bu seçimde her kesimden oy alacağımız açık. Dolayısıyla bunu engellemeye matuf art niyetli şeyler. Çünkü daha önce ailesiyle yapılan görüşme oldu ve bu seçimlerle ilgisinin kurulması doğru bir şey değil."
Süresiz nafakayla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Gül, nafaka konusunun 1988'e kadar bir yıl olarak belirlendiğini hatırlattı.
Nafakayla ilgili bazı dramların yaşandığının, haksızlıklar yapıldığının ortaya çıktığını aktaran Gül, nafakanın kesilme, artırma şartlarının bulunduğunu, bu konuda tarafların mahkemelik olmaya devam ettiğini, bunun da tarafları ve çocukları örselediğini dile getirdi.
Yeni düzenlemelerin Meclisin takdirinde olduğuna işaret eden Gül, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını, toplantılar, çalıştaylar düzenlendiğini anlattı.
Adalet Bakanı Gül, "Biz bu konuda teknik olarak bir çalışma yapacağız, bir sürenin olması, alt sınırın, üst sınırın olması. Alt sınır ve üst sınırı da hakim belli kriterlere, kanundaki kriterlere bakarak rakamı da belirleyecek." bilgisini paylaştı.
Bu alanda yapılacak düzenlemenin yeni mağduriyetler oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Gül, bir azami sürenin olacağının, mahkemenin belirlediği bu süre bitince nafakanın sona ereceğini bildirdi.
Çocuk teslimi konusuna da değinen Gül, çocukların icra müdürlükleriyle teslimi sıralarında yaşanan görüntüleri hatırlattı.
Bu konuda psikolog, pedagogların desteğiyle çocuk tesliminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Gül, mahkeme kararıyla çocuğun diğer tarafa gösterilmemesinde icra müdürlüklerine değil başka birime başvurunun planlandığını belirtti.
"İnsani bir çalışmayı tamamladık"
İnsani düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildiren Gül, çocuk teslimi konusunda icraya para ödenmesinin de kaldırılacağını aktararak, "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir." dedi.
İstanbul'da avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili soruya ilişkin Bakan Gül, olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Başkanı sıfatıyla gerekli görüşmeleri, müzakereleri yaptığını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:
"Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakar, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil. Bunlar eski alışkanlıklar, başörtüsüne, eteğine, diline, memleketine bakar... Diyarbakır
'da bir teyze gelir, 'tanımlamayan dil' der. Bu coğrafyada binlere yıldır konuşulan Kürtçeyle gelmiş, bir hakim, savcı olarak sen buna yan gözle, alaycı bir şeyle de bakamazsın."
"Anında gereken yapılmıştır"
İnsanlarda, "Başörtülüyüm bana farklı bakılır mı?", "Eteğim kısa hakim savcı bana ters bakar mı?" gibi düşüncelerin olmaması gerektiğinin altını çizen Gül, hakim ve savcının olaya baktığını, maddi gerçeği bulmaya çalıştığını söyledi.
Bakan Gül, "Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır, açığa alınmıştır. Şu an soruşturma da devam etmektedir. Bu tür görüntüleri, uygulamaları tasvip etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Gül, "FETÖ soruşturmaları kapsamında geçen günlerde gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanlığı
personeline yönelik işkence iddiaları" konusundaki soru üzerine, " Türkiye
'nin, işkence uygulamalarına, kötü muamelelere AK Parti
dönemiyle birlikte son verdiğini" belirtti.
Temel yaklaşımlarının "işkenceye karşı sıfır tolerans" olduğunu, bu hususta kanuni düzenlemeler ve uygulamalar yaptıklarını ifade eden Gül, "Karakolda, emniyette bu tür kötü muameleler tarihte kaldı. Bu hususta hiçbir tahammül, hiçbir tolerans gösteremeyiz" dedi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının iddiaları soruşturduğunu bildiren Gül, şunları kaydetti:
"Konu adli süreçte değerlendirecektir. Kime, nasıl olmuş, bu konuda iddiayı yapanlar, bu hususlar soruşturmalarda değerlendirilecektir. Bizim burada yaklaşımımız, vatandaş varsa cezasını çeker, ama kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Ama bunun doğruluğu, olup olmadığı savcılık soruşturması çerçevesinde değerlendirilecektir. Doğrudan darbe yapanlarla ilgili bile böyle bir iddia olmadı. Hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Böyle bir şeyin, geldiğimiz Türkiye'de olmayacağına inanıyorum. Ama varsa da öyle bir keyfi, kamu görevlisinin yaptığı, bu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı süreci soruşturuyor. Biz de oradan takip ediyoruz."
(Bitti)