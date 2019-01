Bakan Gül: "Abd Heyeti Fetö Konusunun Türkiye İçin Öneminin Farkında"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik. Taleplere baktığımızda isabetli talep olduğunu gördük. Yeni çıkan delillerin imajları verildi. Bunları bizzat görmek istemeleri değerli. Soruşturmada Fetullah Gülen'in olduğu bize söylenmedi. İki savcının gelmesi önemli bu delil niteliği taşıyor" dedi.



Adalet Bakanı Gül, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da bulunduğu yazılı ve görsel medyanın Ankara temsilcileriyle Dikmen Hakimevinde bir araya geldi. Gül, iki yıl önce bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can ile tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başladı.



Mahkeme kararlarının toplumun eleştirisine açık olduğunu belirten Gül, mahkemelerin verdiği kararların toplumun vicdanını tatmin etmesinin beklentileri olduğunu söyledi. Türkiye'de daha adil bir süreci tamamlamayı sürdüreceklerini dile getiren Gül, temel yaklaşımlarının da "güven veren adalet" olduğunu kaydetti. FETÖ'nün yargıda kumpaslar yaptığı, sahte delillerle tutuklamalar gerçekleştirdiğini acı bir dönemin yaşandığını ifade eden Gül, bu tahribatları ortadan kaldıracak şekilde çalışmalar yürütmenin görevleri olduğunu anlattı. Gül, yargının tarafsız bir şekilde kendi işlevini sürdürdüğüne dikkat çekerek, 2019'un toplumun her kesiminde yargıya güvenin artarak devam edeceği bir yıl olmasını dilediğini belirtti.



"Bin 600 hakim-savcı adayının ataması planlanıyor"



Gül, kameralara kapalı devam eden toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığının toplam personel sayısının 127 bin 158 olduğunu bildiren Gül, "Yargıda arınma sürecinden sonra hakim-savcı sayımız 19 bin 429 olmuştur. 2019 yılı içerisinde bin adli yargı (mezun) 500 avukatlıktan adli yargı, 100 idari yargı olmak üzere toplam bin 600 hakim-savcı adayının ataması planlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde toplam 2 bin 870 adli yargı hakim ve savcı adayının stajlarının tamamlanıp hakim ve savcı olarak göreve başlamaları planlanmaktadır" diye konuştu.



"3 bin 908 hakim ve savcı ihraç edildi"



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce hakim ve savcı sayısının 14 bin 785 olduğunu bildiren Gül, hain darbe girişiminin ardından 3 bin 908 hakim ve savcının ihraç edildiğini paylaştı.



"FETÖ'den tutuklu ve hükümlü sayısı 31 bin 88"



FETÖ'ye yönelik rakamları paylaşan Gül, "FETÖ/PDY'den tutuklu ve hükümlü sayısı toplam 31 bin 88. Toplam dosya sayısı 143 bin 872. FETÖ fiili darbe yargılamalarında toplam dava sayısı 289 olup, 241'i sonuçlandı. FETÖ'den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istendi. Sınır dışı eden ülke sayısı 22, sınır dışı edilen kişi sayısı 97 oldu" dedi.



Arabuculuk uygulaması



Gül, arabuluculuk uygulamasının 14 Kasım 2013'de başladığını anımsatarak, "31 Aralık 2017 tarihine kadar ihtiyari arabuluculuk vardı ve 21 bin 175 dosya arabulucuya gitmişti. 1 Ocak 2018'de ise iş mahkemelerinde arabuluculuk zorunlu hale getirildi. 31 Aralık 2018 itibariyle 414 bin 955 dosya uygulamaya tabi oldu. Bunun 61 bin 88'i ihtiyari olarak arabulucuya gitti. 353 bin 897 dosya ise zorunlu arabuluculuğa ait. 2017 yılında iş mahkemelerinde açılan dosya sayısı 210 bin iken zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla birlikte mahkemeye taşınan dosya sayısı 92 bin 482'ye indi. Bu sayede yargının iş yükü önemli ölçüde azaldı. 1 yıl içinde 354 bin 737 zorunlu başvurudan 236 bin 4 dosya olumlu sonuçlanırken, yüzde 67 başarı sağlandı. 2017 yılında 7 bin 818 olan arabulucu sayısı da bugün itibariyle 9 bin 490'a yükseldi" şeklinde konuştu.



"Yüzde 82 başarı elde edildi"



Ceza hukuku alanında bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaşma müessesesinin Türk hukukuna ilk kez 1 Haziran 2005'te girdiğine değinen Gül, "Ceza anlaşmazlıklarını dostane yöntemlerle çözen uzlaştırma, kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek suretiyle, kamusal barışın yeniden tesisine hizmet ediyor. 2018 yılında uzlaştırma müzakerelerine geçilen 229 bin 376 dosyadan 187 bin 205 dosya uzlaşma ile sonuçlandırılarak yüzde 82 başarı elde edilmiştir. Bugün itibariyle 90 bin 345 dosyanın ise uzlaştırma iş ve işlemleri devam etmektedir. Türkiye'de ilk kez ceza uyuşmazlıklarında uygulanan uzlaştırma kapsamında görev alan uzlaştırmacıların sınavla belirlenmesi gerçekleştirildi. Uzlaştırmacı sınavında başarılı olanlar yapılan değerlendirmelerin ardından göreve başladı. Şu anda sicile kayıtlı 27 bin 534 uzlaştırmacı görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.



Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"694 Sayılı KHK ile 'lekelenmeme hakkı' güçlendi. Böylece vatandaşlarımız soyut ve mesnetsiz ithamlar karşısında korunmuş oldu. Lekelenmeme hakkı kapsamında ihbarlar sonrasında savcılıklarımız tarafından ön değerlendirme sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda soruşturmaya yer olmadığına dair verilen karar sayısı 32 bin 718 olmuştur."



Adli görüşme odaları



İlk olarak 29 adliyede kurulan adli görüşme odalarının sayısının 49 ilde 59'a yükseldiğini ifade eden Gül, bu odaların kullanılmaya başlandığı 2017 yılı Nisan ayından 2018 yılı sonuna kadar adli görüşme odalarında 5 bin civarında dosya kaydının oluşturulduğunu söyledi. Gül, 2 bin 800 cinsel istismar mağduru çocuk ifadesine, bin 900 şiddet ve aile içi şiddet mağduru kişi ifadesine ve 300 tanık ifadesine bu odalarda başvurulduğuna dikkat çekti.



"326 bin 47 adet adli sicil belgesi verildi"



Gül, 2017 yılının Mart ayından itibaren e-Devlet üzerinden yabancı dilde adli sicil belgesi alınmasına imkan sağlandığını anımsatarak, "Bu kapsamda ilk olarak dört dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca) bu hizmet verilmeye başlandı. Daha sonra Aralık 2017 içerisinde İspanyolca ve Felemenkçe'nin ilavesi ile 6 yabancı dilde belge verilmeye başlanmıştır. 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise Danca ve Portekizce'nin ilavesiyle 8 yabancı dilde almaları mümkün hale getirilmiştir. Toplam 326 bin 47 adet adli sicil belgesi verilmiştir" diye konuştu.



Gül, noterlikler tarafından yapılan tüm Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) işlemlerinin 1 milyon 788 bin 656'ya ulaştığına dikkat çekti. - ANKARA

