Bakan Gül, ABD'li Mevkidaşına Gönderdiği Mektupta Fetö Elebaşı Gülen ile Diğer Örgüt Mensuplarının...
1 saat önce
Bakan Gül, ABD'li mevkidaşına gönderdiği mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.
Bakan Gül, ABD
'li mevkidaşına gönderdiği mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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