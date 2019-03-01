Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, ABD'li Mevkidaşına Gönderdiği Mektupta Fetö Elebaşı Gülen ile Diğer Örgüt Mensuplarının...

Bakan Gül, ABD'li Mevkidaşına Gönderdiği Mektupta Fetö Elebaşı Gülen ile Diğer Örgüt Mensuplarının...

1 saat önce

Bakan Gül, ABD'li mevkidaşına gönderdiği mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Gül, ABD'li Mevkidaşına Gönderdiği Mektupta Fetö Elebaşı Gülen ile Diğer Örgüt Mensuplarının..., System.String[]
Bakan Gül, ABD'li mevkidaşına gönderdiği mektupta FETÖ elebaşı Gülen ile diğer örgüt mensuplarının iadesinin sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:52 Kaynak: AA

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