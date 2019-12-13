Bakan Gül: "ABD'nin kararı yok hükmündedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'ABD'nin kararı yok hükmündedir' - Son Dakika

Bakan Gül: "ABD'nin kararı yok hükmündedir"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili almış olduğu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğunu söyledi.

Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili almış olduğu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğunu söyledi.

DoubleTree by Hilton Van Otelinde yapılan 'Bölge İstişare Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Konuşmama, Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda 1915 olayları ile ilgili alınan kararlara karşı birkaç cümle söyleyerek başlamak istiyorum. ABD Senatosunun almış olduğu karar, ülkemiz açısından, milletimiz açısından yok hükmündedir. Tarihin siyasallaştırılması, hukukun siyasallaştırılması hiçbir millete, hiçbir ülkeye yarar getirmez. 1915'te yaşandığı iddia edilen tüm olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü belgeleri, her türlü arşivimizi açmaya hazır olduğumuzu en üst düzeyde defalarca dile getirdik. Ancak her mesele, Türkiye'nin kendi kararlılığı anlamında kendi bekası ile ilgili atmış olduğu her adımda bu 1915 olaylarının bir sopa gibi gösterilmesine bu ülkenin karnı toktur. Bizim için hiçbir şekilde anlamı olmayan bu kararla ilgili hukuki olarak tanımıyoruz, siyasi olarak, tarihsel olarak tanımıyoruz. Bu konuda bilim adamlarıyla yapılacak her türlü çalışmaya ülke olarak büyük bir özgüvenle açık olduğumuzu defalarca ifade ettik, yine ifade ederiz. Bu dünyada, bu coğrafyalarda esaret altına girmemiş ve hiçbir toplumu bir hegemonyasına hiçbir toplumu soykırım gibi asla kabul edilemeyecek bir tutum, davranış içerisine almayan tek millet Türk milletidir. Bunu da böyle bilmesi lazım. Öyle birilerinin karanlık tarihleri, kirli elleriyle kanlı elleriyle ülkemize söz söylemeye, ülkemizle ilgili karar almaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

(Atilla İdiz - Yılmaz Sönmez/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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