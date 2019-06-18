Bakan Gül: "Adaletin temel vazifesi mağduriyeti gidermektir, yeni mağduriyetler oluşturmak değildir"
41 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:12 Kaynak: AA
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.
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