Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Adaletin temel vazifesi mağduriyeti gidermektir, yeni mağduriyetler oluşturmak değildir"
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Bakan Gül: "Adaletin temel vazifesi mağduriyeti gidermektir, yeni mağduriyetler oluşturmak değildir"

41 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.
Bakan Gül: Adaletin temel vazifesi mağduriyeti gidermektir, yeni mağduriyetler oluşturmak değildir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:12 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Güncel
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