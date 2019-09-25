Bakan gül: adana'daki hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adana Yüreğir'de meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Çok şükür hayatını kaybeden bir vatandaşımız yok. Türkiye Cumhuriyeti olarak, tüm güvenlik teşkilatımız ve tüm kurumlarımız terörle etkin mücadeleyi sürdürecektir" dedi.Ankara'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında gerçekleşen, 'Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı.'EMNİYET TEŞKİLATIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada ilk olarak, Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırını kınadı. Saldırı sonrası savcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Bakan Gül, "Çok şükür hayatını kaybeden bir vatandaşımız yok. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Emniyet teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun. Tabi terörle etkin ve kararlı mücadele, terör örgütlerini daha da çaresiz ve köşeye sıkışmış halde bu tür saldırılara meyil eder hale getirmiştir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti olarak, tüm güvenlik teşkilatımız ve tüm kurumlarımız terörle etkin mücadeleyi sürdürecektir. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı başarılı mücadeleyi elbette kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızda bu konuda titiz bir şekilde soruşturmayı başlatmıştır. Ceza verilmesi gereken hususlarla ilgili, faillerin tespiti güvenlik güçlerimizle birlikte yapılacaktır. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.'CEZAEVLERİNDE 180'DEN FAZLA MESLEK ÖĞRETİYORUZ'Bakan Gül, Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri protokole ilişkin ise, tutuklu ve yükümlülere yönelik, meslek edindirme faaliyetlerini son zamanlarda yoğunlaştırdıklarını söyledi. Bu çerçevede birçok bakanlık ve kurumlarla iş birliği çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Gül, "Burada mesleki eğitimlerin verilmesi, çıraklık, kalfalık, ustalık belgelerinin verilmesi ve meslek öğretilmesi konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün imzalayacağımız protokolle de çok önemli sektörler olan tarım ve hayvancılık sektöründe de meslek sahibi olunması, iş yurtlarında çok önemli eğitimin hayata geçmesini amaçlıyoruz. Hem tutuklu ve yükümlülere hem de ülkemizde bu sektörlere bir katkı sağlanacağına inanıyoruz. Bu protokollerle birlikte 306 iş yurdu bünyesinde atölye ve tesislerde 180'den fazla meslek alanına ait iş kolunda mesleki eğitim verilmektedir. Cezaevlerinde 180'den fazla meslek tutuklu ve yükümlülere öğretilmektedir. İş yurtları kurumu şu ana kadar 60 bin yükümlüye meslek eğitimi veren ülkemizin en büyük eğitim kurumları arasında bulunmaktadır ve dünyaya da örnek model sergilemektedir" diye konuştu.'2 MİLYON 466 BİN ADET FİDANIN BAKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Bakan Pakdemirli de Adalet Bakanlığı ile bugüne kadar toplam 3 işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, "Bunların içinde, Adalet Bakanlığı'nca, kamu hizmeti kapsamında, ceza infazının uygulandığı çalışmalar içinde özellikle, fidan dikimi ve bakımı faaliyetlerinin, ön plana çıkan önemli bir faaliyet alanı olduğunu biliyorum. Bu kapsamda; Türkiye genelinde yapılan faaliyetler ile 2019 yılı ağustos ayı itibarıyla 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin fidan dikimi, 2 milyon 466 bin fidanın bakımı gerçekleştirildi" dedi.Bakan Pakdemirli, bu protokollerle daha yeşil bir Türkiye hedeflendiğinin altını çizip, aynı zamanda hükümlü ve yükümlülerin topluma entegrasyonuna da büyük katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.