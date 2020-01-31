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Bakan Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir"
39 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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