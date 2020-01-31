Bakan Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir' - Son Dakika

Bakan Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir"

39 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" dedi.

Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" dedi.


Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir
Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]