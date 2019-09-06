Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının...
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Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının...

17 dakika önce

Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Bakan Gül,

Bakan Gül, "Adli yıl açılışının yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması konusunda her platformu önemsemek gerekirken mekan meselesini, sitem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil" dedi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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