Bakan Gül: "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı... - Son Dakika

Bakan Gül: "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı...

6 saat önce

Bakan Gül: "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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