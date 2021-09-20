BAKAN GÜL: ADLİYEYE GELEN HER KİŞİYE ANNENİZ, BABANIZ, KARDEŞİNİZMİŞ GİBİ DAVRANIN

ADLİYEYE GELEN HER KİŞİYE ANNENİZ, BABANIZ, KARDEŞİNİZMİŞ GİBİ DAVRANIN

BAKAN GÜL, BURSA'DA YARGI KURUMLARINI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların adliye kapısından çıktıklarında mutlu olmaları için adliye personeline önemli görevler düştüğünü belirterek, "Anneniz, babanız adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz siz de her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da Adliye, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ve Bölge İdare Mahkemesi'ni (BİM) ziyaret etti.

Bursa'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Gül, toplantının ardından bu yıl Adli Yıl açılışı ile birlikte hizmete giren Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret etti. Yargı mensubu ve personel ile bir araya gelen Bakan Gül, büroları gezerek çalışmalarla bilgi aldı.

BAKAN GÜL PERSONELLE YEMEK YEDİ

Bursa Adalet Sarayı'na gelen Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ziyarette bulundu. Gül, Adalet Sarayı binasındaki Bursa Barosunu da ziyaret ederek Baro Başkanı Gürkan Altun ile bir araya geldi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret ederek personelle bir araya gelen Gül, yargı çalışanlarıyla yemek yedi. Personelle sohbet eden Bakan Gül, ayrıca meslekte 25 yılını dolduran Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Yazı İşleri Müdürü Tahmine Ocak ve 4. Hukuk Dairesi'nde görevli Zabıt Katibi Binnaz Soyaltay'a plaket takdim etti.

YARGI ÇALIŞANLARININ GAYRETLERİYLE ADALETE GÜVEN ARTTI

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, yargı çalışanlarının gayretleriyle adalete güvenin arttığını söyledi. Adliye personelinin hem tecrübe hem de dinamizmle çalışmalara kolaylık sağladığını belirten Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi olacağız. " diye konuştu.

HER GELEN KİŞİYE ANNENİZ, BABANIZ, KARDEŞİNİZMİŞ GİBİ DAVRANIN

Gül, uygulamada yaşanan aksaklıklar varsa bunları yakından takip ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Tüm buradaki temel amacımız, vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var; 'Adil bir şekilde davranıldı, muamele edildi' diye bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar hem mahkemelerde hem de kalemlerde çok önemli. Anneniz, babanız adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz siz de her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Sizler de öyle yapıyorsunuz, buna inanıyoruz. "

SÖZLEŞMELİ, KADROLU AYRIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Adalet Bakanı Gül, personelin tüm mali, özlük, çalışma koşullarıyla ilgili konuların, gündemlerinin baş köşesinde olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazanımlarla ilgili çok büyük desteğinin olduğunu dile getiren Gül, "Sözleşmeli, kadrolu ayrımını kaldırmak istiyoruz. Bunu inşallah bu yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hakim, savcıların her ne kadar kararlarda imzası varsa da biz o kararların mutfağında sizleri görüyoruz. Sizlerle beraber ülkemiz daha güzel adalet hizmetlerine kavuşacak. " dedi.

Bakan Gül, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Gül, ayrıca inşaatı devam eden Adlı Tıp Grup Başkanlığı binasında da incelemelerde bulundu.

CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÖĞRENCİLER İÇİN OKUL SIRALARI ÜRETİLİYOR

Bakan Gül, Bursa'daki temasları kapsamında Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Buradaki personelle görüşen Bakan Gül, ceza infaz kurumundaki atölyeleri gezip, okullarda kullanılmak üzere üretilen öğrenci sıralarını inceledi. Kurumdaki zeytin üretim tesisini de gezen Bakan Gül, daha sonra Gemlik Adliyesine geçti. Burada yargı mensupları ve adliye personeliyle görüşen Adalet Bakanı Gül, meslekte 25 yılını dolduran Çiğdem Koyuncuoğlu'na plaket verdi.

Bakan Gül, adliyedeki incelemelerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Gemlik ilçesindeki anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Orhangazi ilçesindeki adliyede personelle bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, ardından Orhangazi Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.