Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Afganistan
İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.
Gül, Enver ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
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