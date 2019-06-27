Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü
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Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.
Gül, Enver ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:24 Kaynak: AA
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