Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü
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Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü

47 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ziyaret için Türkiye'de bulunan Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ziyaret için Türkiye'de bulunan Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Türkiye'yi ziyaret eden Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü bakanlıkta ziyaret etti. İkilinin görüşmesine Afganistan Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan da katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Türkiye, Abdulhamit Gül, Afganistan, Güncel
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