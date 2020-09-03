Bakan Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile görüştü.

Adalet Bakanı Gül'ün Spano ile görüşmesinde AİHM Hakimi Saadet Yüksel ve Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu. Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Spano'nun ziyaretiyle ilk kez bir AİHM Başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş oldu.

(İHA)