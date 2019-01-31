Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Amacımız Uyuşmazlıklara Süratle ve Adaletle Yanıt Vermektir"

Bakan Gül: "Amacımız Uyuşmazlıklara Süratle ve Adaletle Yanıt Vermektir"

1 saat önce

- Toplantıya katılanlardan detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.

- Toplantıya katılanlardan detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:32:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Amacımız Uyuşmazlıklara Süratle ve Adaletle Yanıt Vermektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]