Bakan Gül: "Amacımız Uyuşmazlıklara Süratle ve Adaletle Yanıt Vermektir"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı. (3)

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3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek