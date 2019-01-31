Bakan Gül: "Amacımız Uyuşmazlıklara Süratle ve Adaletle Yanıt Vermektir"
1 saat önce
- Toplantıya katılanlardan detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.
- Toplantıya katılanlardan detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı. (3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: AA
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı