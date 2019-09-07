Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Ankara Kalesi'nde
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Gül, Ankara Kalesi'nde

1 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi'ni de gezdi.

Bakan Gül, Ankara Kalesi'nde, System.String[]

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi'ni de gezdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'yı ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Kale Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Balcı, Bakan Gül'e Kale bölgesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarihi Ankara Kalesi'nin de bulunduğu Kale Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon ve yenileme çalışmalarının bölgenin turizm potansiyeline büyük değer katacağını söyleyen Başkan Balcı, ayrıntılar hakkında Bakan Gül'ü bilgilendirdi. Kale'de yapılan incelemelerde Bakan Gül ve Başkan Balcı, esnafla çay içip, sohbet etti.

"GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca'nın da eşlik ettiği gezide Altındağ'da güzel işlere imza atacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'ın çehresini değiştirecek projelere imza atma gayreti içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül'e ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hazırladığımız projeler hakkında istişarede bulunduk. Sayın Bakanımıza bugüne kadar Altındağ ile ilgili hangi problemimizi iletsek, bizlere destek verdi. Kendisine tüm Altındağlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi
Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, Ankara Kalesi'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]