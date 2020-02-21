BAKAN GÜL: ARABULUCULAR 802 BİN 36 DOSYADAN 493 BİN 798'İNDE ANLAŞMA SAĞLADI - Son Dakika

İstanbul'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilki gerçekleşen Çalışma Hayatı Buluşmaları Hukuki Uygulamaların Analizi programı düzenlendi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TÜRK-İŞ temsilcisi, HAK-İŞ temsilcisi, TOBB temsilcisi, MÜSİAD temsilcisi ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

"ARABULUCULAR 802 BİN 36 DOSYADAN 493 BİN 798'İNDE ANLAŞMA SAĞLADI"

Programda konuşan Adalet Bakanı Gül, "Ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi hukuki istikrarla bütünleşmesiyle mümkündür. Özellikle ihtisas mahkemeleri önümüzdeki dönemde hedef olarak alınan çalışma başlıklarından biridir. Mesleğe başladığında hakimlerin, hukuk ve ceza hakimi olarak belirlenmesi ve meslek hayatı boyunca bu ihtisas alanında hizmet vermesi önemli bir hedefimizdir. Yine yakın zamanda kanunlaşmasını beklediğimiz konulardan birisi olarak da ticareti ve çalışma hayatını ilgilendiren bazı konularında il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde davalarının görülmesi hedef olarak karşımızda. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak temel amacımız ve yaklaşımımızdır. Arabulucuların önüne giden 802 bin 36 dosyadan 493 bin 798'inde anlaşma sağlandığını sizlerle paylaşabilirim. Yani başarı oranı yüzde 63. 878 iş mahkemesinin 1 yılda bakacağı dava, arabuluculuk mekanizmasıyla birkaç haftada çözümlenmiş oldu" dedi.

"704 BİN 172 İŞLEM GEÇEN HAFTA SONU İTİBARİYLE NOTERLİKLERDE YAPILMIŞTIR"

Bakan Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi 2019 yılı Ocak ayı itibariyle ticari davalarda da arabuluculuk uygulamasını başlattık. 173 bin 297 dosyadan 95 bin 574'ünün anlaşmayla sonuçlandığını ifade edebilirim. Başarı oranı yüzde 56'dır. Arabuluculuk çerçevesinde Singapur Sözleşmesi'ni imzalayan bir taraf olarak mecliste bu sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte tüm dünyadaki yatırımcıların, tüm dünyada bu anlamda arabuluculuk merkezi olarak ihtilaflarını çözebilmelerine imkan tanıyan düzenlemeyi de geçirmiş olduk. Elektronik tebligat sistemiyle 20 milyon 621 bin 253 tebligat 1 yıl içerisinde gönderildi. Ben buradan da çağrıda bulunuyorum. Yargılamanın hızlanması ve yargılama sürecinde vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması adına da önemli bir müessese, yararlanmanın önemli katkıları olacağına inanıyorum. Yine noterlik uygulaması çalışma hayatımızı da, 6 Nisan tarihiyle özellikle hafta sonu noterlerin açılması çok büyük bir kolaylık getirmiştir. 704 bin 172 işlem geçen hafta sonu itibariyle noterliklerde daha 1 yıl dolmadan yapılmıştır. Bütün işçilerin hakkını alın teri kurumadan alabilmesi lazım, işverenin de gerçekten keyfi bir şekilde haksızlığa uğramaması, tüm toplumun mağduriyete uğramadan haklarını en etkin şekilde alabileceği, çalışma hayatına ilişkin bütün sorunda çözümlerin çıkacağına inanıyorum."

"İŞ MAHKEMELERİNDEKİ DOSYA SAYISI 540 BİNİ AŞTI"

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün 83 milyon nüfusa ulaşmış bir ülkeyiz ve tüm enerjimiz bu büyük potansiyeli daha hızlı harekete geçirmek. SGK'nın 2019 verilerine göre ülkemizde 22 milyonun üstünde aktif sigortalı bulunuyor. Bizim 1 milyon 900 bin de işverenimiz mevcut. Biz de devlet olarak çalışma hayatındaki üçüncü aktörüz. Bir taraftan iş ilişkisi, işçinin hak ve hukuku ancak iş yeri varsa mümkün. Dolayısıyla da iş yerlerimizin de ekonomimize katkı sağlayacak derecede artmasını ve daha fazla istihdam sağlamasını önemsiyoruz. İş mahkemelerindeki dosya sayılarına baktığımız zaman 2011 yılında toplamda 350 bine yakın dosya bulunmaktayken 2018'de 540 bini aştığını görüyoruz ve bu neredeyse yüzde 55'lik bir artış olduğunu göstermekte. Yine devreden sayısında da 2011'de 206 bin dosya varken, 2018'de 335 bini aşmış durumda. İş mahkemelerindeki dava dosya sayısının artması işçiler ile işveren arasındaki bazı konuların daha net, daha hızlı çözülmesi gerektiğini de bize işaret ediyor. Dolayısıyla da bugün aslında bu toplantının önemini de bize işaret etmekte" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Gül'ün konuşması

-Bakan Selçuk'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul