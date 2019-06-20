Bakan Gül: "Arabuluculuğun genişletileceği konular üzerinde çalışılıyor"
2 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
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