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Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika

Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı

03.09.2021 11:27
Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı, System.String[]

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 1,5 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu.

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 1,5 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.

Arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırılmıştı.

Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta 2 milyon 193 bin 357 dosyanın 1 milyon 507 bin 438'i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

Dosyalar arabuluculukla kısa sürede çözülüyor

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 189 bin 956 dosyadan 706 bin 311'i anlaşmayla sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 59 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 günde çözüme kavuşturuldu.

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 342 bin 16 dosyadan 181 bin 111'i anlaşmayla sonuçlandı ve yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 günde tarafları uzlaştırdı.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başlamasından bugüne 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bunlardan 37 bin 602'si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 54 oldu.

İhtiyari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 592 bin 474 dosyadan 582 bin 414 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 98 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Gül'den arabuluculara teşekkür

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaşmak, el sıkışmak, helalleşmek. Bizi biz yapan güzel değerlerimiz. Bu anlayışıyla daha etkin hale getirdiğimiz arabuluculuk, hukuk sistemimiz için büyük bir kazanım. 1,5 milyon dosyada tarafların el sıkışmasına vesile olan tüm arabuluculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika


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