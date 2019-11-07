Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, iş ve ticaret hukuku alanında yaşanan ihtilafların çözümü için başlatılan 'arabuluculuk' uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı ve karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor" dedi.

ARABULUCULUK UYGULAMASI