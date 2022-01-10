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Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak - Son Dakika

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak

10.01.2022 15:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddetle mücadele kapsamında bu yıl hedeflerinin erkeklere ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddetle mücadele kapsamında bu yıl hedeflerinin erkeklere ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatacaklarını söyledi.

Bakan Soylu, 75. Yıl Huzurevi Toplantı Salonu'nda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2022 Yılı Yol Haritası" konusunda, ilgili bakanlarla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kadına şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayan Soylu, salgın sürecinde bütün dünyada gerek aile içi şiddette gerekse kadına karşı şiddette artış olduğunu kaydetti.

Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki sorumluluklarını yasalar, ulusal eylem planları ve yol haritaları ile yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Kadına şiddet sadece bir kesiminin meselesi değil"

Bakan Soylu, 2021-2025 yıllarına ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda her bakanlık ve kurumun atacağı adımlara yer verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu planlar canlı planlardır. Karşı karşıya kaldığımız durumlar çerçevesinde ekleme yapacağımız, revize edebileceğimiz, eylemlerinde birlikte hareket edeceğimiz planlardır. 2019'da yaptığımız çalışmalar çerçevesinde 75 maddelik eylem planını ortaya koyduk, 2020 ve 2021'e aitti. Bu eylem planındaki 75 maddenin hepsi tamamlandı. Bakanlığımıza düşen 14 maddeydi. Arkadaşlarımız kendilerini bu meselenin sahibi hissettiler. Kadına yönelik şiddetle mücadele ya da aile içi şiddetle mücadele, Türkiye'de ya da dünyada sadece bir kesiminin meselesi değil."

Toplumda bazı kesimlerin kadına şiddet konusunu siyaset aracı olarak kullandığını belirten Soylu, "Kurumlarımız, elinden geldiğince bu şiddetin azalması için yoğun gayret sarf etmektedir. Bunu siyasetin bir aracı olarak görenler, esas itibarıyla yaptıklarıyla bu meselenin çözümüne katkıda mı bulunuyorlar yoksa, bu meselenin çözümüne katkıda bulunmaya çalışanların gayretlerini, ortaya koydukları mücadelelerini ve morallerini alt üst eden bir girişiminde mi bulunuyorlar, bu, milletimizin takdirindedir." dedi.

"Bu konuda 338 bin personeli eğittik"

Toplantıda, 2021-2025 yıllarına ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022'de izlenecek yolun belirleneceğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birtakım çıktılarımız var. 2020 ve 2021'de karşı karşıya kaldığımız sonuçlar var. Bu yol haritasıyla ilgili attığımız ve karşılığını bulduğumuz adımlar var. 2020 ve 2021'de yaptığımız eylemler ile yapmamız gerekenlere yönelik adımlar var. Bunları hep beraber değerlendireceğiz. Biz eylem planı çerçevesinde kendi personelimizin eğitimine ağırlık verdik. 338 bin personeli bu konuda eğittik. Elektronik kelepçe meselesi, tedbir ve temkin açısından da bu meselenin toplumsal yayılımı açısından da hem failin hem mağdurun izlenmesi açısından da en temel meselelerden biri. Elektronik kelepçe meselesinde geçmiş yıllara nazaran çok üst tedbir uygulandı. Şu anda 447 kelepçe var."

Bakan Soylu, uluslararası ödülle değer görülen Kadın Destek Uygulamasını (KADES) 3 milyon 52 bin kişinin indirdiğini belirterek, "Bugüne kadar 279 bin ihbar oldu. Bunların 159 bini gerçek ihbar. Bunların hepsine de gidildi. 81 il merkezinde 2020 ve 2021 eylem planı çerçevesinde aile içi şiddete ve kadına yönelik şiddete yönelik mücadele büroları kuruldu. 1005'i poliste, 97'si jandarmada olmak üzere toplam 1102 büro hizmet veriyor." bilgisini paylaştı.

Toplantıda alacakları kararların 2022'ye yönelik eylem planında kendileri için hem bir ödev hem de her safhasını takip edecekleri bir süreç olacağını vurgulayan Soylu, "Bu yıl hedefimiz erkekler. Yani adım adım Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan, kolluk birimlerimizle girilmedik-çıkılmadık yer bırakmayacağımız çok önemli bir adımı atacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak
Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak
Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak

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Adalet Bakanı, Yol Haritası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadına yönelik şiddetle mücadelenin odağında bu yıl erkekler olacak - Son Dakika
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