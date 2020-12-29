Bakan Gül: Aylin'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için gereken yapılacaktır - Son Dakika

Bakan Gül: Aylin'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için gereken yapılacaktır
29.12.2020 18:52
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.
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