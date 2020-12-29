Bakan Gül: Aylin'i katleden caninin hak ettiği cezayı alması için gereken yapılacaktır - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.