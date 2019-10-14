Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "(Barış Pınarı Harekatı) PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur" -...
Son Dakika Güncel Bakan Gül: '(Barış Pınarı Harekatı) PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur' -...

Bakan Gül: "(Barış Pınarı Harekatı) PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur" -...

58 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Gül: (Barış Pınarı Harekatı) PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur -...

Abdulhamit Gül, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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