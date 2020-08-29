Bakan Gül: Baro çatısının terör örgütlerinin marjinal yapılarının arka bahçesi olması kabul edilemez - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını, İstanbul Barosu binasına asan baro yönetimine tepki göstererek, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te AK Parti Nizip İlçesi 7'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 1 Eylül'de başlayacak adli yıldaki yenilikler ile ilgili bilgiler verdi. Gül, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve ölüm orucu başlatıp 238 gün sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na da tepki gösterdi.